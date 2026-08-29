Жозе Моуриньо: Политиката се намесва в избора за "Златната топка“

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо изрази категоричната си позиция относно предстоящия избор за носител на „Златната топка“. Португалският специалист смята, че няколко футболисти от настоящия състав на "кралския клуб“ заслужават да получат най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Моуриньо подчерта, че националността или клубната принадлежност не трябва да бъдат определящи при гласуването, а наградата трябва да бъде присъдена единствено според качествата и представянето на футболистите.

"Тя трябва да отиде при най-добрия играч в света, не непременно испанец или играч на ПСЖ. „Златната топка“ трябва да отиде при един от тримата или четиримата най-добри играчи в света, а те са тук“, заяви наставникът на Реал Мадрид.

Португалецът обаче отправи и критика към начина, по който според него се определя победителят, като намекна за фактори извън чисто спортните показатели.

"Политиката се намесва в "Златната топка“, а аз не обичам да се намесвам в политика“, допълни Моуриньо.

Настоящият носител на отличието е нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. Французинът спечели наградата при предишното издание, а наследникът му ще стане известен на 26 октомври, когато в Лондон ще се проведе церемонията за "Златната топка“ за 2026 година.

Моуриньо не посочи конкретно кои футболисти на Реал Мадрид визира сред тримата или четиримата най-добри в света, но даде ясно да се разбере, че според него бъдещият носител на наградата трябва да бъде избран от редиците на мадридския клуб.