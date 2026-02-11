Зимата се завърна в Монтана

Обилен снеговалеж на територията на почти цялата област Монтана.

Заради валежа около 1.00 ч. шофьор на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, докато се движел по бул. "Христо Ботев" в Монтана.

Заради несъобразена скорост, мъжът излязъл от платното за движение и катастрофирал в зелената площ, която разделя пътните платна за движение с по две ленти в посока.

При инцидента няма сериозно пострадали. Нанесени са материални щети, основно по автомобила. Движението в участъка се контролира от "Пътна полиция" .

Към момента няма информация за затворени пътища и населени места без електричество в областта.

Проходът "Петрохан" е отворен за движение в двете посоки.

Заради обилния снеговалеж, шофьорите трябва да бъдат добре подготвени за зимни условия. В сутрешните часове е възможно да се образуват заледявания.