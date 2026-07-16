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Зинедин Зидан поема националния отбор на Франция до броени дни

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Спорт
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Световният шампион от 1998 година ще наследи Дидие Дешан след края на неговия 14-годишен престой начело на "петлите“

Снимка: БГНЕС
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Зинедин Зидан ще бъде новият селекционер на националния отбор на Франция, съобщава италианското издание La Gazzetta dello Sport. Очаква се назначението на 54-годишния специалист да бъде официализирано в следващите дни.

Според информацията Зидан е бил единственият кандидат за поста, след като Дидие Дешан вече е взел решение да се оттегли след 14 години начело на "петлите“.

За последно легендарният французин работи като треньор на Реал Мадрид, където между 2016 и 2021 година спечели три поредни трофея в Шампионската лига, както и две титли на Испания.

Пред Зидан ще стои задачата да изгради нов облик на френския национален тим, който разполага с богата селекция от атакуващи футболисти начело с Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Майкъл Олисе, Брадли Баркола и Дезире Дуе.

Очаква се дебютът на новия селекционер да бъде на 2 октомври, когато Франция приема Италия в двубой от Лигата на нациите.

#национален отбор на Франция по футбол # Зинедин Зидан

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