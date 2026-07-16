Зинедин Зидан поема националния отбор на Франция до броени дни

Зинедин Зидан ще бъде новият селекционер на националния отбор на Франция, съобщава италианското издание La Gazzetta dello Sport. Очаква се назначението на 54-годишния специалист да бъде официализирано в следващите дни.

Според информацията Зидан е бил единственият кандидат за поста, след като Дидие Дешан вече е взел решение да се оттегли след 14 години начело на "петлите“.

За последно легендарният французин работи като треньор на Реал Мадрид, където между 2016 и 2021 година спечели три поредни трофея в Шампионската лига, както и две титли на Испания.

Пред Зидан ще стои задачата да изгради нов облик на френския национален тим, който разполага с богата селекция от атакуващи футболисти начело с Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Майкъл Олисе, Брадли Баркола и Дезире Дуе.

Очаква се дебютът на новия селекционер да бъде на 2 октомври, когато Франция приема Италия в двубой от Лигата на нациите.