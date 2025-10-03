БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходете за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Злато, абсолютно първо място и още 3 медала за българските информатици

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази

Балканска олимпиада по информатика в Италия

злато абсолютно първо медала българските информатици
Слушай новината

Българските гимназисти отново блеснаха – 1 златен медал с абсолютно първо място, 1 сребърен и 2 бронзови отличия донесоха успех на страната от 32-рата Балканска олимпиада по информатика в Удине, Италия.

Златото и първото място спечели Андрей Стефанов (11-и клас, ПЧМГ София). Среброто е за Даниел Гетов (11-и клас, СМГ София). С бронз се окичиха Денислав Манев (10-и клас, ПМГ Габрово) и Нермин Идириз (12-и клас, ППМГ Шумен) – първото момиче от България, участвало в олимпиадата.

В конкуренция от близо 50 ученици от 12 държави, родният отбор зае второ място в неофициалното отборно класиране.

Ръководителите Илиян Йорданов (ИМИ–БАН) и Добрин Башев поздравиха учениците и техните учители: „Поздравяваме за поредния голям успех!“

