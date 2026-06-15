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Злато и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

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Спорт
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Шампион стана Антонио Боцев.

Антонио Боцев
Снимка: Пресслужба
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България спечели златен и два сребърни медала от международния боксов турнир „Мирослав Петрович“. Шестото издание на надпреварата се проведе тази седмица в Куманово, Северна Македония.

Шампион стана Антонио Боцев. Той спечели златото в категория до 80 килограма и бе отличен с купата за най-добър боксьор на турнира. Със сребърни отличия се поздравиха Максим Михайлов (60 кг) и Симеон Спасов (70 кг). Отборът бе воден от старши треньора Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов.

#Антонио Боцев

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