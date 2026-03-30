Злато за Ева Брезалиева на бухалки!

Ева Брезалиева спечели златен медал на бухалки във финалите на Световната купа по художествена гимнастика в София. Тя изигра отлично съчетанието си и получи оценка от 29.650 точки.

Стилияна Николова също се качи на почетната стълбичка и взе бронз с 29.500 точки. За нея това е пореден медал от турнира, след като вече има сребро на топка и в многобоя.

Със среброто се поздрави италианката София Рафаели, която получи същата оценка като Николова, но беше оценена по-високо за изпълнение.