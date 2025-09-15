Златомир Загорчич: Трябва ни малко късмет

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич коментира добрите и слабите страни от играта на футболистите му при шампионатната загуба от ЦСКА 1948.

Неговите възпитаници загубиха столичния сблъсък с 1:3.

"Равностойно първо полувреме, дори ние имахме повече голови положения. Трябваше да направим промяна на почивката и това оказа влияние върху целия отбор. Причината за смяната е контузия. Направихме грешка при втория гол. Допуснахме контра и ни отбелязаха, а точно преди това ние можеше да отбележим. Мартин и Лазар изиграха добър мач. Бековете играха по-слабо. Не беше виновна защитата, а целият отбор. Централните защитници се справиха в много ситуации", сподели наставникът след срещата.

Според него отборът се нуждае и от доза късмет, що се отнася до контузиите.

"Трябва ни малко късмет. Тони Тасев продължава да е контузен. Исак Соле също ще ни помогне, ако се завърне. Не се предаваме, гледаме напред", допълни той.