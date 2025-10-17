Златото удари нов връх – над 4300 долара за унция!

Златото официално счупи рекорд! Цената му надхвърли 4300 долара за тройунция, което е най-високото ниво в историята. Причината? Паника около някои американски банки, напрежение в световната търговия и очаквания, че Федералният резерв на САЩ ще свали лихвите.

В ранната търговия златото достигна дори 4378,69 долара, а анализатори вече прогнозират, че 4500 долара може да се достигнат съвсем скоро.

Седмичният ръст е около 8,6% – най-доброто представяне от 2008 г., когато фалира Lehman Brothers и започна голямата финансова криза.

Среброто също не изостава – поскъпна до 54,41 долара за унция, а търговците говорят за "златна вълна" на пазара.

Според експерти всичко зависи от това докога ще продължи напрежението между САЩ и Китай и дали няма да се стигне до временно „спиране“ на американското правителство.