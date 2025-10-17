БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 02:45 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Златото удари нов връх – над 4300 долара за унция!

Чете се за: 01:05 мин.
цената златото достигна нов исторически връх
Златото официално счупи рекорд! Цената му надхвърли 4300 долара за тройунция, което е най-високото ниво в историята. Причината? Паника около някои американски банки, напрежение в световната търговия и очаквания, че Федералният резерв на САЩ ще свали лихвите.

В ранната търговия златото достигна дори 4378,69 долара, а анализатори вече прогнозират, че 4500 долара може да се достигнат съвсем скоро.

Седмичният ръст е около 8,6% – най-доброто представяне от 2008 г., когато фалира Lehman Brothers и започна голямата финансова криза.

Среброто също не изостава – поскъпна до 54,41 долара за унция, а търговците говорят за "златна вълна" на пазара.

Според експерти всичко зависи от това докога ще продължи напрежението между САЩ и Китай и дали няма да се стигне до временно „спиране“ на американското правителство.

Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
1
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
3
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
5
Благомир Коцев остава в ареста
6
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Интервю с Драгомир Драганов, водещ на "С БНТ завинаги"
Интервю с Драгомир Драганов, водещ на "С БНТ завинаги"
Полицаи спасиха изхвърлено кученце край Елхово Полицаи спасиха изхвърлено кученце край Елхово
Чете се за: 00:30 мин.
Нов STEM център в София Нов STEM център в София
Чете се за: 00:57 мин.
Новините 16.10.2025 г. Новините 16.10.2025 г.
Чете се за: 02:20 мин.
Българите вече пътуват до Южна Африка без визи! Българите вече пътуват до Южна Африка без визи!
Чете се за: 01:02 мин.
Смисъл срещу насилието: проект, който учи младите как да разпознават и спират агресията Смисъл срещу насилието: проект, който учи младите как да разпознават и спират агресията
Чете се за: 02:15 мин.

Премиерът Желязков: Не е време за избори
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук" Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
