Зографски впечатли със 129 метра във втория си скок

Владимир Зографски завърши на второ място в най-добрия си втори скок от днешната втората официална тренировка преди утрешното състезание на голямата шанца на Олимпиадата в Милано/Кортина.



Зографски се приземи на 129.0 метра след опит от 16-а стартова позиция на засилване и събра 80.7 точки. Той стартира сесията с 14-о място със 71.2 точки и 127.0 метра от 15-а стартова позиция, а след това при последните трети скокове отново от 16 позиция преодоля 127.5 метра и получи 70.1 точки. Олимпийският шампион на малката шанца Филип Раймунд (Германия) също направи най-добър втори опит, в който остана веднага след българина на третото място със 78.5 точки след приземяване на 127.5 метра.



Най-добър резултат в тренировките днес направи лидерът за Световната купа Домен Превц (Словения) със 138.5 метра в първия си скок и 90.8 точки. Състезанието е утре от 19:45 часа. Зографски се класира на 32-о място в олимпийската надпревара на малката шанца в Предацо преди четири дни.