Зоопарк Варна се готви за зима: топли къщички, витамини и... тиквени лакомства!

В Зоопарк Варна започна подготовката за зимата. Екипът се грижи животните да посрещнат студените дни в топли къщички, с повече уют и по-питателна храна.



„Първо прибираме най-топлолюбивите – папагалите, за които осигуряваме отопление“, обяснява уредникът по зооселекция Нора Люцканова. Маймуните от вида морска котка Мона също зимуват в закрити пространства, докато хищниците като лъвове и тигри разполагат със зимни помещения с подово отопление.

През студения сезон менюто на животните се обогатява с кореноплодни зеленчуци – моркови, тиква и цвекло, които осигуряват необходимите витамини и енергия. В къщичките се добавят слама и сено за повече комфорт.

Въпреки по-ниската посещаемост през зимата, зоопаркът продължава инициативите си. През октомври ще се проведе събитието „Зоопарк Варна и приятели“, а на 31 октомври – Денят на тиквата. В края на годината традиционно пристига и Дядо Коледа, който носи лакомства за животните.