Зрелищна акция в центъра на Париж: евакуация от Триумфалната арка

В Париж пожарникари извършиха зрелищна операция по въздух, за да спасят 70-годишна жена, пострадала на върха на Триумфалната арка. Инцидентът е станал снощи, съобщава BFM TV.

Жената е паднала вътре в монумента и не е можела да бъде изведена по стълбите, затова екипите решили да я евакуират с хеликоптер. Машината е прелетяла изключително близо до арката, докато спасителите внимателно са качвали пострадалата на борда.

Все още няма подробности как точно се е случил инцидентът, но според очевидци сцената е била като от екшън филм.