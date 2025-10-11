БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зрелищна акция в центъра на Париж: евакуация от Триумфалната арка

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
парижани любуват опакованата триумфална арка
В Париж пожарникари извършиха зрелищна операция по въздух, за да спасят 70-годишна жена, пострадала на върха на Триумфалната арка. Инцидентът е станал снощи, съобщава BFM TV.

Жената е паднала вътре в монумента и не е можела да бъде изведена по стълбите, затова екипите решили да я евакуират с хеликоптер. Машината е прелетяла изключително близо до арката, докато спасителите внимателно са качвали пострадалата на борда.

Все още няма подробности как точно се е случил инцидентът, но според очевидци сцената е била като от екшън филм.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ) С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ) Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
