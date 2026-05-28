Зрелостник от ТУЕС е лауреат на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“

Дарий Топузов, дванадесетокласник от Технологичното училище по електронни системи (ТУЕС) към Техническия университет София, получи отличие в областта на информационните технологии на 23-тото издание на президентската инициатива Награда "Джон Атанасов".

Дарий разработва симулатор на квантов компютър и език за програмиране.

През 2026 г., заедно със съмишленици, той създава първата професионална общност в България, свързваща хората, бизнеса и академичните среди в развитието на квантовите технологии. Организацията вече работи с международни партньори.