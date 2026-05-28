Предложиха забрана за използването на социални мрежи от деца у нас

Партия ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 16-годишна възраст чрез промени в Закона за закрила на детето. Предвижда се възрастовите ограничения да важат и за платформите за видеосъдържание.

Според предложенията, децата между 13 и 16 години ще могат да използват социалните мрежи само със съгласието на родител или настойник. От партията мотивират мерките с негативното влияние на социалните мрежи върху психичното здраве, концентрацията и развитието на подрастващите.

Как е по света? Австралия наложи пълна забрана за социални мрежи за деца под 16 години, а Дания, Норвегия, Португалия и Турция обсъждат подобни мерки.

Резултатите от забраните са спорни: близо 75% от тийнейджърите в Австралия заобикалят забраната, а спазващите я се чувстват социално изолирани. В Турция има критики за ограничаване на достъпа до платформи по време на протести.

Попитахме софиянци какво мислят за предложението.