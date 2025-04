Звезда на Панатинайкос пребори Везенков за MVP на сезона в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков остана на второ място в борбата за MVP на редовния сезон в Евролигата. Лидерът на Олимпиакос загуби битката с Кендрик Нън, който бе избран за Най-полезен играч в турнира на богатите. Една от звездите на Панатинайкос заслужи приза за първи път в своята кариера. Двамата се конкурираха за наградата през 2024/2025, но в крайна сметка американецът обра овациите.

Това обявиха днес от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Носителят бе определен след гласуване, проведено между треньорите и капитаните на отборите, които имат 35% тежест при вота, медиите (20%) и феновете (10%). Топ 3 допълва Ти Джей Шортс от Париж.

Това не е първа награда за гарда, който пребори българина и за Реализатор №1 в Евролигата, а само преди дни намери място в Идеалния отбор, където попадна и Везенков. Роденият в Чикаго играч e се превърна в третия американец, който стига до най-значимия индивидуален приз в турнира на богатите след Антъни Паркър от Макаби Тел Авив през 2005 и 2006 г., както и след Майк Джеймс от Монако през миналия сезон. Бившият възпитаник на университета Илинойс в Шампейн-Урбана и университета в Окланд Обърн Хилс не се нуждаеше от много време, за да си изгради име на звезда в Европа.

Here are the top 3 players in the EuroLeague MVP voting



Kendrick Nunn

Sasha Vezenkov

TJ Shorts pic.twitter.com/OzDX5lBhdk