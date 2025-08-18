Звезди без грим



Джулиан Мур (да, легендарната актриса и носителка на „Оскар“) реши да зарадва феновете си с ново селфи в Instagram – и то напълно без грим! На 64 години тя сияе със супер свежа кожа и широка усмивка, докато споделя моменти от лятото си в Италия.

Феновете ѝ (2,7 милиона!) получиха не просто снимка, а истинско послание – красотата е в естественото и в това да се чувстваш добре в кожата си.

Джулиан често говори за остаряването и е категорична: то не е нито +, нито –, просто част от живота. Вместо да се притеснява, тя избира да се фокусира върху нови преживявания, учене и развитие. #LifeGoals

А за грима? Тя казва ясно: „Носи го, ако искаш – но не защото си длъжен.“

С нейните лунички, залез на заден план и щастлива усмивка – Мур доказва, че увереността е най-добрият beauty филтър.