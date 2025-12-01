БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

​Ген. Мутафчийски: Не одобрявам насилието над животните.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

Отказах да евтаназирам моя домашен любимец. Но не одобрявам и „народното“ правосъдие 

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ген. - майор проф. Венцислав Мутафчийски, началник на ВМА, коментира за първи път случая със специализанта от болницата д-р Ненад Цоневски, който прегази куче през ноември. Към момента д-р Ненад Цоневски е временно отстранен от работа до приключването на разследването по случая.

Началникът на ВМА, каза че не одобрява „народното“ правосъдие и публичния линч.

В емоционален отговор на въпроса на водещите по случая, той допълни:

„Дали харесваме и одобряваме насилието над животните? Не, категорично не. А дали ги харесваме? Аз самият имам домашен любимец, който е на 15 години и 6 месеца и от шест месеца е парализирана и аз я нося на ръце. Сърце не ми дава по предложение на ветеринаря да я евтаназирам. Не, няма да я евтаназирам.

„Командирът не е директор, не е ръководител, не е началник, той е нещо, което е по-особено. Той единствен може да прати на сигурна смърт дори своите подчинени. Това не е свръхвласт, това е огромна отговорност. И за да водиш хора, които да изпратиш на сигурна смърт дори, ти трябва да можеш да ги защитиш и да отсъдиш правилно в даден момент. Да не се поддаваш на емоция.“

Ген. - майор проф. Мутафчийски беше гост в сутрешния блок „Денят започва“ по повод 134 – та годишнина на Военно-медицинска академия.

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Отиваш на протест - минаваш през КПП
4
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
5
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
6
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Общество

„Ще има дела за лъжесвидетелстване“ – Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
„Ще има дела за лъжесвидетелстване“ – Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
Водолази се гмуркат с ретро екипировка от 60-те години на Никулден в Бургас Водолази се гмуркат с ретро екипировка от 60-те години на Никулден в Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
2549 лева е средната работна заплата в България през третото тримесечие на годината 2549 лева е средната работна заплата в България през третото тримесечие на годината
Чете се за: 01:37 мин.
Отиваш на протест - минаваш през КПП Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и отпочинал Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и отпочинал
Чете се за: 02:52 мин.
Почина финансистът Емил Хърсев Почина финансистът Емил Хърсев
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Отиваш на протест - минаваш през КПП
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
От МВР категорични: Няма спирани отпуски От МВР категорични: Няма спирани отпуски
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Сигурност и правосъдие
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Карлос Насар: Ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради...
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ