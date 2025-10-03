„България amore mio“ – филмът, който ще ни върне в 90-те, идва в кината на 17 октомври!

Италианският режисьор Антонио Пису пуска новия си филм „България amore mio“, а действието се развива в София малко след падането на комунизма. Историята е вдъхновена от реални събития и обещава смесица от романтика, шпионски интриги и сблъсък с подземния свят.

Главните роли са поверени на Захари Бахаров и Александра Лашкова, които си партнират с италиански актьори като Лодо Гуенци, Матео Гата и Чезаре Бочи. Сред българските лица ще видим и Константин Трендафилов (Да, Орлин Павлов не е този път, но пак е интересно!), Екатерина Лазаревска и други познати имена.

Сюжетът - трима приятели от Италия попадат в София, където срещат Юлия (Александра Лашкова) – мистериозна българка. Това, което започва като любовна история, се превръща в хаос: мафия, тайни служби, опасни сделки и… приятели, които по случайност стават „шпиони по неволя“.

Филмът е продължение на „EST - Dittatura Last Minute“ и ще ви потопи в една България от 90-те – пълна с музика, любов и опасности.