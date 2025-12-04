„Българската Коледа“ помага на Митко да порасне и да мечтае

Историята на едно от децата на "Българската Коледа" - десетгодишният Димитър Стоянов. Той има дефицит на растежния хормон и вече две години "Българската Коледа" помага финансово на семейството му, за да се закупуват скъпи инжекции.

Когато бил на пет, родителите на Димитър забелязали, че той изостава във височината си от своите връстници. Между първи и втори клас той пораснал само с 2 сантиметра. Направили изследвания и станало ясно, че Митко има частичен дефицит на растежния хормон. Изписан му бил генотропин, като инжекциите се поставят всяка вечер. За две години, момчето пораснало с цели 15 сантиметра.Петко Стоянов, баща на Димитър Той наваксва с растежа и наистина има реален шанс да достигне ръста от родителския си потенциал.

Петко Стоянов, баща на Димитър: "Той наваксва с растежа и наистина има реален шанс да достигне ръста от родителския си потенциал." Марина Стоянова, майка на Димитър: "Българската Коледа" ни помага като финансират изцяло лечението. 200 лева за четири дни, нали всеки сам може да си сметне колко излиза месечно, на годишна база. Благодарение на тях се справяме!"

За Димитър се грижат в Клиниката по ендокринология на Специализираната детска болница "проф. Иван Митев".

Д-р Десислава Йорданова, Клиника по ендокринология: "Лечението при него върви добре, с добър ефект, вече близо две години се провежда и контролните изследвания също са добри. Самият той се чувства по-добре, изглежда по-добре."

Митко е в четвърти клас на столичното 134 училище. Обича математиката, ходи на плуване и иска да стане лекар- травматолог. Благодари на "Българската Коледа" и на всички, които помагат.

Димитър Стоянов, 10 години: "Благодаря за всичко, защото така подпомагат моето лечение и аз без тяхната помощ ще е много трудно да се излекувам!"

Димитър ще има нужда от вашата помощ поне още пет години - за да порасне!



