БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети

Българската народна банка ще работи извънредно в две съботи – 13 и 20 декември 2025 г., заради силния интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна преди

присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

В централната сграда на БНБ в София (пл. „Княз Александър I“ № 1) касите ще предлагат единствено стартови комплекти.

В Касовия център на БНБ в столичния квартал „Полигона“ (ул. „Михаил Тенев“ № 10) ще се извършват две операции: продажба на стартови комплекти и размяна на монети и банкноти в левове.

От БНБ напомнят, че стартовите комплекти са предназначени за граждани и че извънредната организация цели да улесни хората в подготовката им за преминаването към общата европейска валута.