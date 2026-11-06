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„Булгаргаз“ ЕАД и Столичната община възстановяват активния диалог в търсене на устойчиви решения за „Топлофикация София“

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Снимка: БТА
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По инициатива на „Булгаргаз“ ЕАД днес, 6 ноември 2026 г., се проведе работна среща между представители на ръководствата на „Булгаргаз“ ЕАД и Столична община, с която беше поставено началото на възстановяването на активния и конструктивен диалог между двете страни. В срещата участваха кметът на Столична община Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, а от страна на „Булгаргаз“ ЕАД – изпълнителният директор Георги Татарски и членът на Съвета на директорите Велислав Йонев.

Основен акцент в разговорите беше необходимостта от предприемане на конкретни действия за преодоляване на затрудненията на „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с натрупаните и нарастващи финансови задължения. В хода на срещата кметът на Столична община и представителите на „Булгаргаз“ ЕАД изразиха общо разбиране, че „Топлофикация София“ следва да предприеме реални и последователни действия за погасяване на натрупаните си задължения към обществения доставчик на природен газ.

От страна на „Булгаргаз“ ЕАД беше изразена загриженост, че до настоящия момент ръководството на „Топлофикация София“ не е предприело необходимите активни действия за погасяване на натрупаните задължения, като усилията и исканията му са насочени преимуществено към осигуряване на средства за ремонтни дейности, без да бъдат предложени конкретни и реалистични мерки за намаляване на задлъжнялостта към обществения доставчик.

По време на срещата беше изказано очакване „Топлофикация София“ да предприеме незабавни и реални действия за регулярно погасяване на задълженията си, които надхвърлят 900 млн. евро. Беше подчертано също, че общинското дружество системно не изпълнява представяните план-графици за плащания и не предоставя изисканата финансова информация, необходима за намирането на устойчиво решение. Необходимостта от ремонти не може да бъде постоянно основание за отлагане на плащанията и за прехвърляне на финансовата тежест върху „Булгаргаз“. В тази връзка се очакват конкретни мерки и съдействие от Столична община за ограничаване на нарастващата задлъжнялост.

„Булгаргаз“ ЕАД и Столична община се договориха да продължат съвместната работа чрез регулярни срещи, следващата от които ще се състои още през идната седмица. Целта е диалогът да доведе до конкретни действия за погасяване на натрупаните задължения и до устойчив модел на бъдещите отношения в интерес на двете дружества и гражданите на столицата.

Независимо от финансовите затруднения, които „Булгаргаз“ ЕАД изпитва, дружеството продължава да изпълнява ангажиментите си като обществен доставчик и няма да преустанови подаването на природен газ към „Топлофикация София“.

#„Булгаргаз“ ЕАД #Столична община #Топлофикация София

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