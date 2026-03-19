„Дни на роботиката ‘26“ ще се проведе тази седмица в София

Най-голямото състезание по роботика в България ще се проведе на 20 и 21 март в Техническия университет в София. Темата е „Луди учени“.

В „Дни на роботиката ‘26“ се очакват над 160 участници от цялата страна с повече от 100 разработки – от мини сумо роботи и робофутбол до инновативни технологични проекти. Ще има и експозона с автономни системи и IoT решения.

Събитието е отворено за всички, които искат да видят битки между роботи на живо и да се срещнат с млади изобретатели, като е предвидена и игра с награди.