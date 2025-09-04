"Гугъл" падна и светът изпадна в мини паника!

Днес сутринта търсачката, Gmail и YouTube изведнъж спряха да работят и хората по цял свят останаха с празни екрани. За минути животът стана труден: без клипчета, без имейли, без бързо "гугълване". Добрата новина – услугите вече са върнати и интернетът пак е пълен с мемета за срива.



А за други подобни "големи сривове", които може да са интересни за тийнейджърска публика:

Декември 2020 – "Гугъл" и YouTube паднаха за почти час, милиони хора се оплакаха, че не могат да влязат в Gmail.

Октомври 2021 – Големият срив на "Фейсбук", "Инстаграм" и "УотсАп" – цели 6 часа без социалки! Тийнейджъри по света буквално не знаеха какво да правят със свободното време.

Март 2019 – отново "Фейсбук" и "Инстаграм" паднаха за почти цял ден – един от най-големите сривове в историята на компанията.

2017 – "Снапчат" също преживя няколко големи срива и мемета с текст "Snapchat is down, my life is over" станаха хит.





