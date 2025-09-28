„Мета“ обмисля инвестиции в България след 2028 г. заради регионалния потенциал

Компанията „Мета“ има интерес да инвестира в България заради енергийните и регионалните възможности, както и заради човешкия потенциал, който страната предлага. Това заяви премиерът Росен Желязков след среща с представители на технологичния гигант в Ню Йорк.

По думите му амбицията на България е да използва енергийния си капацитет за развитие на инфраструктура, включително гигафабрики за изкуствен интелект и нови дата центрове. „Мета“ ще съсредоточи инвестициите си в други държави през 2025–2027 г., но след 2028 г. разглежда България като сериозна възможност.