„Нощ на литературата“ тази вечер в 11 български града едновременно

София посреща 14-ото издание с 22 читателски гнезда
Тази вечер София няма да е просто столица, а огромна библиотека под открито небе. В 14-ото издание на „Нощ на литературата“ 22 различни места в града ще се превърнат в „читателски гнезда“. Там актьори, журналисти, писатели и преводачи ще четат откъси от съвременни европейски книги, издадени на български език.
Събитието е едновременно в още 10 български града – Варна, Пловдив, Велико Търново, Видин, Добрич, Габрово, Ловеч, Русе, Пазарджик и дори село Чавдар.
Четенията започват в 18:00 ч. и на всеки 30 минути се повтарят до 21:00 ч. Изключение прави Ловеч, където стартират още в 16:00 ч. Финалът в София ще е с нощен литературен маршрут – „Езикът на нощта“, който започва в 21:30 ч. от Паметника на Съветската армия.
Начало:
18:00–21:00 ч. във всички градове
Ловеч – от 16:00 ч.
Финал в София – 21:30 ч., „Езикът на нощта“
Къде в София (22 локации):
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – зала „Тодор Боров“
Народен театър „Иван Вазов“ – зала „Павел Васев“
Столична библиотека – Американски център
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – голяма кинозала
Концертен комплекс „България“ – Камерна зала
Национален природонаучен музей при БАН
Национален етнографски музей – зала 19
Национална художествена академия – галерия „Академия“
и още
Книги и автори:
Туве Янсон, Елиас Канети, Капка Касабова, Йоанна Елми, Юрий Андрухович, Ирене Сола, Дача Мараини, Томас Корсгор, Владимир Илиевски и др.
Ще бъдат четени и откъси от сборника „Моето софийско детство“
Специално за младата публика:
Карта с точки за читатели над 14 г.
Четения, подходящи за по-млада аудитория
Част от локациите предлагат превод на жестов език
Кой чете:
Йоана Буковска, Георги Златарев, Ива Тодорова, Зорница Христова, Амелия Личева и още десетки известни актьори и творци.