БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

„Нощ на литературата“ тази вечер в 11 български града едновременно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Деца
Запази

София посреща 14-ото издание с 22 читателски гнезда

нощ литературата проведе града нас
Слушай новината

Тази вечер София няма да е просто столица, а огромна библиотека под открито небе. В 14-ото издание на „Нощ на литературата“ 22 различни места в града ще се превърнат в „читателски гнезда“. Там актьори, журналисти, писатели и преводачи ще четат откъси от съвременни европейски книги, издадени на български език.

Събитието е едновременно в още 10 български града – Варна, Пловдив, Велико Търново, Видин, Добрич, Габрово, Ловеч, Русе, Пазарджик и дори село Чавдар.

Четенията започват в 18:00 ч. и на всеки 30 минути се повтарят до 21:00 ч. Изключение прави Ловеч, където стартират още в 16:00 ч. Финалът в София ще е с нощен литературен маршрут – „Езикът на нощта“, който започва в 21:30 ч. от Паметника на Съветската армия.


Начало:

18:00–21:00 ч. във всички градове
Ловеч – от 16:00 ч.
Финал в София – 21:30 ч., „Езикът на нощта“


Къде в София (22 локации):

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – зала „Тодор Боров“
Народен театър „Иван Вазов“ – зала „Павел Васев“
Столична библиотека – Американски център
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – голяма кинозала
Концертен комплекс „България“ – Камерна зала
Национален природонаучен музей при БАН
Национален етнографски музей – зала 19
Национална художествена академия – галерия „Академия“
и още


Книги и автори:

Туве Янсон, Елиас Канети, Капка Касабова, Йоанна Елми, Юрий Андрухович, Ирене Сола, Дача Мараини, Томас Корсгор, Владимир Илиевски и др.
Ще бъдат четени и откъси от сборника „Моето софийско детство“

Специално за младата публика:

Карта с точки за читатели над 14 г.
Четения, подходящи за по-млада аудитория
Част от локациите предлагат превод на жестов език

Кой чете:

Йоана Буковска, Георги Златарев, Ива Тодорова, Зорница Христова, Амелия Личева и още десетки известни актьори и творци.

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: У нас

Как училищата ще наложат новата забрана за телефоните?
Как училищата ще наложат новата забрана за телефоните?
Премиерът: България ще се присъедини към европейските решения за руския газ Премиерът: България ще се присъедини към европейските решения за руския газ
Чете се за: 01:07 мин.
Новините 23.09.2025г. Новините 23.09.2025г.
Чете се за: 06:05 мин.
График в понеделник за парното и топлата вода в „Дружба“ 2 График в понеделник за парното и топлата вода в „Дружба“ 2
Чете се за: 00:57 мин.
МВнР: Българинът, задържан в Украйна, има двойно гражданство и подлежи на мобилизация“ МВнР: Българинът, задържан в Украйна, има двойно гражданство и подлежи на мобилизация“
Чете се за: 00:35 мин.
Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти Билетите за градския транспорт вече и в телефона ти
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ