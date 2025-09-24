„Нощ на литературата“ тази вечер в 11 български града едновременно

Тази вечер София няма да е просто столица, а огромна библиотека под открито небе. В 14-ото издание на „Нощ на литературата“ 22 различни места в града ще се превърнат в „читателски гнезда“. Там актьори, журналисти, писатели и преводачи ще четат откъси от съвременни европейски книги, издадени на български език.

Събитието е едновременно в още 10 български града – Варна, Пловдив, Велико Търново, Видин, Добрич, Габрово, Ловеч, Русе, Пазарджик и дори село Чавдар.

Четенията започват в 18:00 ч. и на всеки 30 минути се повтарят до 21:00 ч. Изключение прави Ловеч, където стартират още в 16:00 ч. Финалът в София ще е с нощен литературен маршрут – „Езикът на нощта“, който започва в 21:30 ч. от Паметника на Съветската армия.



Начало:

18:00–21:00 ч. във всички градове

Ловеч – от 16:00 ч.

Финал в София – 21:30 ч., „Езикът на нощта“



Къде в София (22 локации):

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – зала „Тодор Боров“

Народен театър „Иван Вазов“ – зала „Павел Васев“

Столична библиотека – Американски център

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – голяма кинозала

Концертен комплекс „България“ – Камерна зала

Национален природонаучен музей при БАН

Национален етнографски музей – зала 19

Национална художествена академия – галерия „Академия“

и още



Книги и автори:

Туве Янсон, Елиас Канети, Капка Касабова, Йоанна Елми, Юрий Андрухович, Ирене Сола, Дача Мараини, Томас Корсгор, Владимир Илиевски и др.

Ще бъдат четени и откъси от сборника „Моето софийско детство“

Специално за младата публика:

Карта с точки за читатели над 14 г.

Четения, подходящи за по-млада аудитория

Част от локациите предлагат превод на жестов език

Кой чете:

Йоана Буковска, Георги Златарев, Ива Тодорова, Зорница Христова, Амелия Личева и още десетки известни актьори и творци.



