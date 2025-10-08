Новите дигитални уроци отговарят на въпросите на учениците за еврото

„Колко ще струва баничката в евро?“ „Ще мога ли да използвам старите си пари?“ „Колко джобни ще получавам?“ — това са част от въпросите, които учениците вече задават, след като чуха, че България ще приеме еврото от 1 януари 2026 г.

Темата вече не е само за възрастните – тя засяга и учениците, защото всички боравим с пари. За да помогне на децата и тийнейджърите да разберат промяната по интересен и лесен начин, издателство „Клет България“ и експертът по финансово образование Наталия Тодорова създадоха безплатна дигитална поредица „Еврото – Защо? Какво? Как?“

Уроци, които не са скучни

Материалите са достъпни в платформата iZZI и са направени специално за ученици от 1. до 12. клас.

За най-малките има игри и картинки за разпознаване на евромонетите и банкнотите.

В средните класове – упражнения с цени и обмен на пари.

А гимназистите ще обсъждат теми като икономика, стабилност и мястото на България в еврозоната.

Учителите също получават готови идеи и насоки как да проведат интересни часове и дискусии.

Как се роди идеята?

„Искахме децата да получат ясни отговори и да разберат темата по увлекателен начин“, казва Магдалена Тодорова от „Клет България“.

А Наталия Тодорова допълва:

„Темата за еврото все още липсва в учебниците. Затова направихме уроци с игри, проекти и реални примери, за да подготвим учениците за промяната.“

Защо е важно?

Новите ресурси не само обясняват как ще изглеждат монетите и как да пресмятаме в евро, но и учат учениците да мислят критично, да търсят достоверна информация и да управляват личните си финанси разумно.

С две думи – това не са просто уроци за парите, а уроци за живота.