„Президентът не е крал“ – Америка излезе на улицата

Хиляди американци излязоха по улиците с едно ясно послание – „Президентът не е крал“. Огромни тълпи се събраха в над 2600 града в САЩ, а протестни акции имаше дори и в Европа.

Хората се обявиха срещу политиката на Доналд Тръмп, обвинявайки го в прекалено авторитарен стил на управление. Те настояват за повече свобода, прозрачност и по-малко политическо напрежение.

Много участници издигнаха плакати с лозунги като „Властта е на народа“ и „Демокрацията не е еднолична игра“.

Някои от протестиращите споделиха, че усещат страната си „във фашистки режим, който се влошава не ден по ден, а с всяка изминала минута“.

Демонстрациите идват на фона на напрежение около блокирането на работата на правителството заради бюджетен спор – ситуация, която остави хиляди служители без заплати.

Протестите показаха, че голяма част от американците искат промяна – по-малко власт в ръцете на един човек и повече глас за обществото.