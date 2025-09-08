БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:47 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Юпитер“ в надпреварата за изкуствения интелект

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Запази

Немският суперкомпютър е 20 пъти по-мощен

правила изкуствен интелект
Слушай новината

С пускането на суперкомпютъра „Юпитер“ в Германия Европа официално се включи в световната надпревара в областта на изкуствения интелект, наваксвайки изоставането си от САЩ и Китай.

„Юпитер“, разположен в изследователския център в Юлих, е първата европейска машина от клас екзафлопс, способна да извършва най-малко един квинтилион изчисления в секунда. С площ от 3600 кв. м и около 24 000 чипа на Nvidia, суперкомпютърът е разработен от френската компания Atos за 500 млн. евро, финансирани от ЕС и Германия.

По мощност той е около 20 пъти по-бърз от всеки друг компютър в Германия и ще се използва за:

обучение на големи модели на изкуствен интелект

създаване на дългосрочни климатични прогнози (30–100 години напред);
изследвания за енергиен преход и оптимизация на вятърни турбини;
медицински симулации за заболявания като Алцхаймер.
Експерти подчертават, че системата е „скок напред“ за Европа, но тя остава силно зависима от американската технология на Nvidia.

Последвайте ни

ТОП 24

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
1
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
2
Празнуваме Рождество Богородично
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
4
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Терористична атака с жертви в Йерусалим
5
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор заради отравяне с гъби
6
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Знаете ли че?

„Баща, майка, сестра, брат“ със „Златен лъв“ във Венеция
„Баща, майка, сестра, брат“ със „Златен лъв“ във Венеция
Киану на 61 Киану на 61
Чете се за: 01:25 мин.
Кървавата Луна тази вечер! Кървавата Луна тази вечер!
Чете се за: 01:00 мин.
Папа Лъв XIV обяви Карло Акутис за светец – първия от поколението милениали Папа Лъв XIV обяви Карло Акутис за светец – първия от поколението милениали
Чете се за: 01:10 мин.
Откриха неиздаден, незавършен проект на Дейвид Бауи Откриха неиздаден, незавършен проект на Дейвид Бауи
Чете се за: 01:55 мин.
40 години „Звук и светлина“ във Велико Търново 40 години „Звук и светлина“ във Велико Търново
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ? Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
На Рождество Богородично в Бачковския манастир беше осветена...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Адвокат, майка на седмокласничка, атакува в съда новия формат на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ