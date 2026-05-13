12 ранени и сериозни материални щети след наводнения в Турция

Най-малко 12 ранени след наводнения в черноморската турска провинция Самсун. Заради поройния дъжд реките в района преляха.

Най-силно засегнати са по-ниските и крайбрежните квартали. Водата е носила автомобили, контейнер и боклуци. Има отнесена пътна настилка. Все още има участъци с под на един метър вода.

След спирането на дъжда, започна активното разчистване и отводняване на района. Има информация за прекъснато електроподаване. Местните власти започнаха опис на щетите и увериха, че пострадалите ще бъдат компенсирани възможно най-скоро.



