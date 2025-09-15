15 септември – отново на училище!

Днес училищните дворове грейнаха – близо 57 000 първокласници за първи път прекрачиха прага, а общо учениците в България са около 700 000.
Малките казват какво очакват:
„Да мога да пиша и чета.“
„Да броя до 200!“
„Най-трудно ще е четенето.“
„Очаквам да е трудно… и малко лесно.“
Учители, родители и деца бяха една голяма емоция – усмивки, вълнение и надежди за ново начало.
Министърът Красимир Вълчев:
Училището трябва не само да образова, а и да възпитава.
Предстои промяна в учебните програми – повече учене с разбиране, по-малко суха фактология.
В малката матура по математика вече ще има практически задачи – с понятия от природни науки (ват, волт, киловатчас, pH).
Очаква се през ноември: забрана за телефони в училище – ще могат да се ползват само за учене или здравословни нужди. Нарушителите? Санкции от учителите.
Президентът Румен Радев: „От подема на образованието зависи нашето бъдеще.“
Премиерът Желязков: „Над 20% от учителите вече са под 35 г.“ – все повече млади хора избират тази професия.
Или както го казват самите първолаци:
„Да уча!“
На добър час, ученици!