15 септември – отново на училище!

Днес училищните дворове грейнаха – близо 57 000 първокласници за първи път прекрачиха прага, а общо учениците в България са около 700 000.

Малките казват какво очакват:

„Да мога да пиша и чета.“

„Да броя до 200!“

„Най-трудно ще е четенето.“

„Очаквам да е трудно… и малко лесно.“

Учители, родители и деца бяха една голяма емоция – усмивки, вълнение и надежди за ново начало.

Министърът Красимир Вълчев:

Училището трябва не само да образова, а и да възпитава.

Предстои промяна в учебните програми – повече учене с разбиране, по-малко суха фактология.

В малката матура по математика вече ще има практически задачи – с понятия от природни науки (ват, волт, киловатчас, pH).

Очаква се през ноември: забрана за телефони в училище – ще могат да се ползват само за учене или здравословни нужди. Нарушителите? Санкции от учителите.

Президентът Румен Радев: „От подема на образованието зависи нашето бъдеще.“

Премиерът Желязков: „Над 20% от учителите вече са под 35 г.“ – все повече млади хора избират тази професия.

Или както го казват самите първолаци:

„Да уча!“

На добър час, ученици!