Моите новини
2025 година е третата най-гореща в историята – мъртво ли е вече Парижкото споразумение?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Данните са на "Коперник" – службата на Европейския съюз за климатични промени

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Земята е преживяла третата най-топла година в историята си и до голяма степен човешката дейност е допринесла за високите градуси през 2025 година. Данните са на "Коперник" - службата на Европейския съюз за климатични промени. Според учени, Парижкото споразумение за климата вече е мъртво. Защото все по-вероятно е границата, която беше поставена от него - глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5°C, да бъде премината още през 2030 година.

Горещо и все по-горещо – усещане, с което ще трябва да свикваме. Обещанието, което 200 държави дадоха преди 10 години в Париж, че ще направят всичко възможно да ограничат глобалното затопляне до градус и половина, може да се окаже неизпълнимо.

Мауро Факини, Европейска комисия: "Превишаването на тригодишната средна температура с 1,5 градуса над прединдустриалните нива е важен етап, който никой от нас не е искал да види."

Ако тенденцията се запази, само след 4 години затоплянето на Земята вече ще бъде необратимо. Процес, който учените се надяваха да овладеят.

Флориан Папенбергер, генерален директор на Европейския център за метеорологични прогнози: "Ще се сблъскваме все по-често с горещи вълни, които са от най-големите тихи убийци в нашето общество. Екстремното време ще има все по-голямо въздействие върху уязвими групи от населението."

Статистиката показва, че Европа е най-бързо затоплящият се континент. Само миналата година, в резултат на климатичните промени в европейските страни са починали около 16 500 души.

Карло Буонтемпо, директор на програмата "Коперник": "Ако целта ни е да ограничим затоплянето, трябва да намалим вредните емисии. И трябва да отбележим, че през последните 20 години качеството на въздуха в Европа се подобри."

В Съединените щати обаче тенденцията е обърната и през 2025-а вредните емисии там са се увеличили. Заради използването на изкуствен интелект е нараснало и потреблението на енергия.

снимки: илюстративни

Американският президент Доналд Тръмп затвърждава позицията си на един от най-големите климатични скептици. Миналата седмица той нареди Съединените щати да се изтеглят от Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, която е в основата на Парижкото споразумение.

#система Коперник #промените в климата #Световна метеорологична организация #най-горещата година

