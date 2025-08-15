БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 01:37 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Автомобилът е на лизингова компания и шофьорът плаща месечна вноска за него

годишния водач предизвикал тежката катастрофа софия задържан охрана болницата
Снимка: БТА
Слушай новината

21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа със загинал чужденец в София, е задържан и се охранява в болницата, в която е настанен. Потвърдиха за “По света и у нас” от СДВР. По наша информация, автомобилът е на лизингова компания и шофьорът плаща месечна вноска за него.

Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" тази нощ.

При инцидента загина сирийски гражданин, пътувал в автобуса. Общият брой на пострадалите е 6, като трима са с опасност за живота.

Екипите на Столична община оказват пълно съдействие на разследващите органи. Очаквам органите на реда да проведат бързо и прецизно разследване по случая. Това написа в профила си във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

#тежка катастрофа в София #катастрофа с автобус

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
3
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Регионални

Пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт
Пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Чете се за: 01:37 мин.
Заради бурното море: Две жертви по Южното Черноморие само за ден Заради бурното море: Две жертви по Южното Черноморие само за ден
Чете се за: 00:52 мин.
Трима чуждестранни скулптори изработиха пясъчна фигура на Света Богородица с Младенеца Трима чуждестранни скулптори изработиха пясъчна фигура на Света Богородица с Младенеца
Чете се за: 02:02 мин.
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
8168
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между...
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ