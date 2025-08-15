21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата

21-годишния водач, предизвикал тежката катастрофа със загинал чужденец в София, е задържан и се охранява в болницата, в която е настанен. Потвърдиха за “По света и у нас” от СДВР. По наша информация, автомобилът е на лизингова компания и шофьорът плаща месечна вноска за него.

Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" тази нощ.

При инцидента загина сирийски гражданин, пътувал в автобуса. Общият брой на пострадалите е 6, като трима са с опасност за живота.

Екипите на Столична община оказват пълно съдействие на разследващите органи. Очаквам органите на реда да проведат бързо и прецизно разследване по случая. Това написа в профила си във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.