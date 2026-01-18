БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в...
Чете се за: 06:47 мин.
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

26-то място за Стефан-Александър Кюмюрджиев на европейското по шорттрек в Тилбург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Националът достигна до полуфиналните репешажи на 1000 метра.

стефан александър кюмюрджиев европейското шортрек тилбург
Снимка: БТА
Слушай новината

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на европейското първенство по шорттрек за мъже и жени в Тилбург (Нидерландия).

Националът достигна до полуфиналните репешажи, където зае пето място в първа серия с 1:38.578 минута. На четвъртфиналите той финишира втори в трета серия с 1:29.626.

Другият българин на дистанцията Максим Максимов получи наказание в четвърта серия и е 43-и в общото подреждане.

Вчера Стефан-Александър Кюмюрджиев достигна до полуфиналните репешажи на 1500 метра, където зае 31-a позиция. Асен Гюров е 44-и.

Шампион на 1000 метра стана Йенс Ван т'Вут (Нидерландия) с 1:24.470 минути, който взе златото и на останалите две дисциплини.

На 500 метра Максимов е 33-и, а Гюров - 44-и.

#Стефан-Александър Кюмюрджиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Почина актьорът Иван Несторов
2
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
3
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
4
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Колко ще ни струва семеен уикенд в междусрочната ваканция?
5
Колко ще ни струва семеен уикенд в междусрочната ваканция?
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
6
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Зимни

Весела Лечева: Великолепна победа за Тервел Замфиров
Весела Лечева: Великолепна победа за Тервел Замфиров
Федерика Бриньоне се завръща на пистата, ще участва в Кронплац Федерика Бриньоне се завръща на пистата, ще участва в Кронплац
Чете се за: 00:55 мин.
Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването на 12,5 км в Руполдинг Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването на 12,5 км в Руполдинг
Чете се за: 01:25 мин.
Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех
Чете се за: 01:27 мин.
Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Чете се за: 02:12 мин.
Малена Замфирова: Не се възприемам като нищо по-специално, гледам на себе си като едно нормално момиче Малена Замфирова: Не се възприемам като нищо по-специално, гледам на себе си като едно нормално момиче
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Възстановена е системата за плащане на "Гражданска...
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ