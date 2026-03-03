3 март – България празнува Деня на свободата

На 3 март отбелязваме 148-ата годишнина от Освобождението на България.

От 1991 година Денят на Освобождението от османско иго е Националният празник на България. На този ден е подписан Санстефанският мирен договор за прекратяването на Руско-турската война (1877-1878 г.), който ознаменува символично Освобождението на България.

По традиция център на тържествата е историческият връх Шипка. От 11:00 часа БНТ 1 ще излъчи пряко церемонията по издигане на Националния трибагреник от паметника на Незнайния войн в София, а в 11:30 часа ще предаде на живо церемонията от връх Шипка.

Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник. Държавният глава ще отдаде почит пред паметта и героизма на загиналите за свободата на България. Йотова ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия. Държавният глава ще отправи приветствие и ще се поклони пред Паметника на свободата.

Кулминация на честванията за националния празник е тържествената заря-проверка на площад "Народно събрание", която БНТ ще излъчи на живо от 18:30 часа.