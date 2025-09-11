5 месеца след пожара в Трявна – гимназията по приложни изкуства още чака ремонт

През април огънят унищожи целия покрив на НГПИ „Тревненска школа“. Оттогава учениците и учителите живеят в несигурност. Проект за възстановяване има, но вече два месеца държавната комисия не е взела решение и ремонтът не може да започне.

Новата учебна година ще стартира… в чужда сграда. За специалните предмети ще се използват оцелелите ателиета, но атмосферата на училището е изгубена.

„Това е бъдещето на държавата – децата. Ако към тях се обърне гръб, нямам думи“, казва директорът Орфей Миндов.

Местни фирми вече помогнаха с временен покрив, а от дарителска акция има събрани пари за нов инвентар. Но без истински покрив те просто стоят и чакат.

Учители и ученици наричат ситуацията „абсурдна“ и искат държавата най-после да действа.





