БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Турнирът в памет на Стефан Попов-Замората се провежда от 1998 г. и събира най-добрите млади състезатели.

566 деца участват ото издание старото състезание плуване нас замората
Слушай новината

Впечатляващият брой от 566 деца ще вземат участие в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване в България - "Замората". Те са представители на общо 43 лицензирани плувни клубове, като 5 от тях са чуждестранни. Турнирът в памет на Стефан Попов-Замората се провежда от 1998 г. и събира най-добрите млади състезатели. Организатор е плувен клуб "Левски".

Изданието на "Замората" за 2025 г. ще се проведе на 1 и 2 ноември на басейна "Спартак" в София. Официалното откриване ще е на 1 ноември (събота) от 16 часа. Ще присъстват министърът на спорта Иван Пешев, президентът на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев, генералният секретар на плувната федерация Димитър Бобев, изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров, създателят на турнира Красимир Туманов и легендата в маратонското плуване и основен организатор на състезанието Петър Стойчев. По традиция на басейна ще бъде и синът на Замората - Бранимир Попов.

"Традицията в името на по-доброто бъдеще на българското плуване продължава с 27-ото издание на най-стария плувен турнир у нас. Състезание, което се превръща в празник в името на всички тези деца, които обичат плуването. Но и турнир, който се стремим да е на най-високо ниво заради името на Стефан Попов, което вдъхновява и задължава", каза Петър Стойчев.

"Благодарности на колегите от клубовете, на всички треньори, но най-вече на родителите и на самите деца, избрали нашия прекрасен спорт. Разбира се, за да бъде организацията на необходимото ниво, трябва да благодарим и на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Българската федерация по плувни спортове и всички партньори, подкрепящи екипа на плувен клуб "Левски", за да може заедно да създадем традиционния празник на плуването", добави Стойчев.

#Стефан Попов-Замората #плувен турнир Замората #Замората

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
2
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Водни спортове

Пет световни рекорди паднаха на Световната купа по плуване в Торонто
Пет световни рекорди паднаха на Световната купа по плуване в Торонто
Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто
Чете се за: 01:10 мин.
Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори
Чете се за: 00:50 мин.
Крис Йорданов в предаването "Аз съм" Крис Йорданов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:45 мин.
Ариарне Титмус изненадващо прекрати кариерата си Ариарне Титмус изненадващо прекрати кариерата си
Чете се за: 03:37 мин.
Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Напусна ни Иван Тенев
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи "Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ