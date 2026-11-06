БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

6 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

6 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес.

В предварителната програмата е заложено първо пред депутатите да застане Иван Демерджиев. Вътрешният министър трябва да даде информация относно у нас и първото място на Пловдив в Европа по употреба на наркотика. Енергийният министър Ива Петрова пък ще предостави информация пред депутатите относно планирането на доставките наприроден газ и ограничаването на ценовия риск през настоящия отоплителен сезон. Външният министър ще отговаря въпрос относно двустранния диалог между България и РСМ в процеса на европейската интеграция на западната ни съседка. Участие в парламентарния контрол днес ще вземат още министрите на образованието, на околоната среда и водите, на културата и на туризма.

Заседанието на парламента може да гледате ТУК

#въпроси #министри #парламентарен контрол

Последвайте ни

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
3
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия...
Левски намери верните решения и срещу Ягелония в Лига Европа
4
Левски намери верните решения и срещу Ягелония в Лига Европа
Почина Вежди Рашидов
5
Почина Вежди Рашидов
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП
6
Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Политика

Народното събрание започна работата си с минута мълчание в памет на Вежди Рашидов
Народното събрание започна работата си с минута мълчание в памет на Вежди Рашидов
Почина Вежди Рашидов Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г. Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г.
Чете се за: 01:52 мин.
Конференция за Западните покрайнини: Дипломати, учени и общественици се събраха в София Конференция за Западните покрайнини: Дипломати, учени и общественици се събраха в София
Чете се за: 04:10 мин.
Правната комисия в НС изслуша последните номирани за членове на ВСС от квотата на парламента Правната комисия в НС изслуша последните номирани за членове на ВСС от квотата на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
Ще закрият ли Комисията за досиетата? Ще закрият ли Комисията за досиетата?
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г.
Правителството представя проектобюджета на държавата за 2027 г.
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Директорът на РВД за бомбените заплахи срещу самолети: Не бих казал, че България е цел Директорът на РВД за бомбените заплахи срещу самолети: Не бих казал, че България е цел
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Почина Вежди Рашидов Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Започва изплащането на пенсиите за ноември Започва изплащането на пенсиите за ноември
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
6 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Прокуратурата решава какви обвинения да повдигне на задържаните за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Доналд Тръмп е провел лична среща с пратеника на Кремъл Кирил Дмитриев
Чете се за: 01:25 мин.
По света
След срив на фондовите борси в САЩ и Азия: Трилиони долари загуби...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ