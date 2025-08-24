69 лодки за трафик на мигранти хванати на „Капитан Андреево“

От началото на годината българските митници задържаха 69 надуваеми лодки, които се използват за нелегален трафик на мигранти през Ламанша.
За последните две години общо около 200 лодки са хванати, най-често те са скрити в камиони. Последният случай: 20 лодки в турски тир, декларирани са като брезент.
Как ги крият контрабандистите:
Лодките се описват като палатки или брезент, за да не се видят на рентген.
Двигателите за лодките пътуват отделно.
След това всичко се събира от кухи фирми някъде в Европа.
Според митничарите лодките са произведени в Турция от нелегални фирми. З атях няма документи, сертификати или гаранции – направени са само за трафик.
Опасността:
Лодките са с ниско качество и има много трагични инциденти в Ламанша.
Хиляди мигранти се доверяват на трафикантите, рискувайки живота си.
Но има и добра новина: Според британските власти с действията на българските митници
, поне 6100 мигранти са спасени, а организираната престъпност е загубила над 18 милиона евро.