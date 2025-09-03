7 деца спасени след опасно изкачване по кран за селфи

След сигнал на телефон 112 7 деца са спасени от 200-метрова сграда в София. Те са се качили на незавършената сграда до бул. "Цариградско шосе". Сградата не е достроена, но голяма част от нея е остъклена. Пет от децата, които са на възраст между 7 и 13 години, са успели да се прехвърлят от крана вътре в самата сграда заради екстремно селфи.

Изключително опасната ситуация е завършила със спасителна операция на полицията и пожарната, защото две от децата са останали на крана и не са се прехвърлили в сградата.

Сградата се претърсваше до полунощ заради съмнения за още хора в сградата.