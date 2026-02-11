БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адм. Ефтимов: Бързината и информацията са решаващи за гарантиране на морския суверенитет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Адм. Ефтимов: Бързината и информацията са решаващи за гарантиране на морския суверенитет
Снимка: ВМС
Слушай новината

Информацията в реално време, бързината при вземане на решение и насоченото въздействие в хода на съвременните бойни действия са най-важни за гарантиране на морския суверенитет, поддържане на информационна осведоменост, контрол на корабоплаването и защита на морските комуникации и стопанската дейност на море. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на анализ на състоянието и подготовката за 2025 година, представен от командира на Военноморските сили /ВМС/ контраадмирал Кирил Михайлов, съобщиха от пресцентъра на ВМС.

Като значителен успех през годината адмирал Ефтимов открои успешното сертифициране на морската тактическа група за специални операции и изпълнението на първия етап от приемането на първия нов многофункционален модулен патрулен кораб.

Основният извод от анализа на подготовката през миналата година са, че заложените цели и задачи за подготовка на обучаемите и на планираните учения в национален мащаб са били изпълнени и ВМС са в състояние да изпълняват произтичащите задачи от мисиите на въоръжените сили.

Направленията за работа през 2026 година ще бъдат насочени към поддържане и развитие на отбранителните способности за изпълнение на пълния спектър от задачи по трите мисии на въоръжените сили в рамките на предоставените ресурси, както и продължаване на процесите на модернизация.

#адмирал Емил Ефтимов #ВМС

Последвайте ни

ТОП 24

Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
1
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
2
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
3
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се
5
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
41761
Чете се за: 02:52 мин.
Кога ще започне процесът срещу Никола Бургазлиев? Кога ще започне процесът срещу Никола Бургазлиев?
Чете се за: 01:15 мин.
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол
Чете се за: 02:05 мин.
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
39971
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл" Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска" Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно...
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ