Адм. Ефтимов: Бързината и информацията са решаващи за гарантиране на морския суверенитет

Информацията в реално време, бързината при вземане на решение и насоченото въздействие в хода на съвременните бойни действия са най-важни за гарантиране на морския суверенитет, поддържане на информационна осведоменост, контрол на корабоплаването и защита на морските комуникации и стопанската дейност на море. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на анализ на състоянието и подготовката за 2025 година, представен от командира на Военноморските сили /ВМС/ контраадмирал Кирил Михайлов, съобщиха от пресцентъра на ВМС.

Като значителен успех през годината адмирал Ефтимов открои успешното сертифициране на морската тактическа група за специални операции и изпълнението на първия етап от приемането на първия нов многофункционален модулен патрулен кораб.

Основният извод от анализа на подготовката през миналата година са, че заложените цели и задачи за подготовка на обучаемите и на планираните учения в национален мащаб са били изпълнени и ВМС са в състояние да изпълняват произтичащите задачи от мисиите на въоръжените сили.

Направленията за работа през 2026 година ще бъдат насочени към поддържане и развитие на отбранителните способности за изпълнение на пълния спектър от задачи по трите мисии на въоръжените сили в рамките на предоставените ресурси, както и продължаване на процесите на модернизация.