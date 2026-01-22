Административният съд във Варна остави без движение жалба срещу кмета Благомир Коцев

Административният съд във Варна остави без движение дело, образувано по жалба за мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия да се произнесе по два сигнала, свързани с пълномощията на кмета на Община Варна Благомир Коцев.

Жалбоподателят атакува бездействието на комисията, като посочва, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали. След извършената проверка, съдът е констатирал, че жалбата е подадена директно до Административния съд, в нарушение на чл. 152 от АПК.

Поради това производството по делото е оставено без движение. На ответната страна е даден 3-дневен срок да изпрати административната преписка, както и да изрази становище жалбата.