БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Административният съд във Варна остави без движение жалба срещу кмета Благомир Коцев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Административният съд във Варна остави без движение жалба срещу кмета Благомир Коцев
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Административният съд във Варна остави без движение дело, образувано по жалба за мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия да се произнесе по два сигнала, свързани с пълномощията на кмета на Община Варна Благомир Коцев.

Жалбоподателят атакува бездействието на комисията, като посочва, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали. След извършената проверка, съдът е констатирал, че жалбата е подадена директно до Административния съд, в нарушение на чл. 152 от АПК.

Поради това производството по делото е оставено без движение. На ответната страна е даден 3-дневен срок да изпрати административната преписка, както и да изрази становище жалбата.

#дело срещу Благомир Коцев # Благомир Коцев #Административен съд Варна #жалба

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
3
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
4
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
5
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
6
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Регионални

Нормализира се обстановката в Смолянска област след обилния сняг
Нормализира се обстановката в Смолянска област след обилния сняг
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево" Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:37 мин.
Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след снеговалежа Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след снеговалежа
Чете се за: 01:15 мин.
105 машини са почиствали снега в София през нощта 105 машини са почиствали снега в София през нощта
Чете се за: 01:37 мин.
Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове моторни превозни средства Проходът Троян - Кърнаре е затворен за всички видове моторни превозни средства
Чете се за: 00:40 мин.
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе (СНИМКИ) Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Напрежение в пленарната зала: Прекъснаха заседанието заради промените в Изборния кодекс
Напрежение в пленарната зала: Прекъснаха заседанието заради...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем! Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства? Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно...
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ