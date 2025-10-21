БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Агресията в училище: Възможно ли е да насилието между деца да бъде избегнато?

Мая Димитрова
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
агресията училище възможно насилието деца избегнато
Министърът на образованието свика извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво. Често със случаите на агресия, в които са замесени деца от уязвими групи се занимават образователните медиатори.

Агресията не е квартален проблем. Това повтори няколко пъти в разговора с нас образователният медиатор Атанас Атанасов. От години той работи с деца от ромската общност и настоява, че мерките срещу насилието не се изчерпват с видеонаблюдение и охрана на сградите.

Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "Агресията не се гаси със страх, а с принадлежност, методът "Връстници обучават връстници" създава точно една такава среда, в която учениците се чувстват чути и ценени и отговорни един за друг."

Там, където се прилага този подход отчитат, че конфликтите между деца намаляват.

Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "По този начин овластяваме децата, а не ги наказваме. Не говорим на децата какво да не правят, а ги ангажираме да създават решения самите деца - да организират дискусии, видеа, кампании. когато участват не разрушават, те изграждат."

Всички училища и детски градини с концентрация на уязвими групи получават специален ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Според Атанасов обаче има голям брой случаи, при които дори един специалист да е назначаван като медиатор, той е принуден да работи нещо друго в училищата.

Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "Те ги назначават като образователни медиатори, а ги карат да работят като чистачи, като лелки, като охрана. Не знаят по какъв начин да използват този ресурс."

Практиката деца от ромските общности да се обучават в сегрегирани училища е вредна, смята медиаторът.

Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "Има случаи на нетолерантност, но това не идва от децата, идва от обществото. от всички ние, които говорим лош език, език на омраза, това идва от възрастните, не от децата."

Винаги има предупредителни знаци, преди да се случи конфликт между децата. Ако се положат усилия, тези симптоми могат да бъдат разпознати навреме, смята Атанасов.

