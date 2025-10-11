AI откри тайни лунни пещери, които може да помогнат на хората да оцелеят на Луната

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
вода луната откриха водни молекули голям лунен кратер
Снимка: БГНЕС
Британски учени използваха изкуствен интелект, за да открият два нови възможни входа към пещери на Луната– места, които може един ден да станат убежища за астронавти.

Екипът от Университета в Кент, воден от Даниел Ле Кор, е изследвал едва 0,3% от лунната повърхност, използвайки AI модел, обучен да анализира снимки от NASA. Алгоритъмът, наречен Essa (Entrance to Sub-Surface Areas), успял да разпознае характерни форми на кратери, които може да водят към подземни тунели.

Единият кратер – Мариус Хилс, се намира в регион, богат на лавови тръби, а другият – Белкович А, близо до северния полюс, може дори да съдържа вода в ледена форма.

Учените смятат, че подземните пещери могат да осигурят естествена защита от радиация и микрометеорити, което ги прави идеални за бъдещи лунни бази.

„С Essa можем да анализираме огромни количества космически данни за секунди и да откриваме най-добрите места за бъдещи мисии или обитаване“, обяснява Даниел Ле Кор.

Изследователите вече обмислят да използват същия метод и за проучвания на Марс.

