Академик Бултекс 99 се раздели с един от лидерите си

Академик Бултекс 99 продължава с промените в състава си след края на сезона. От клуба обявиха, че американското тежко крило Жакез Йоу повече няма да бъде част от отбора.

Баскетболистът пристигна в Пловдив през лятото на 2025 година и бързо се утвърди като една от основните фигури в състава на „студентите“. През изминалия сезон в Националната баскетболна лига той записа средно по 17.5 точки, 5.6 борби и 2.6 асистенции на мач.

Силните му изяви му донесоха и признанието на привържениците, които го избраха за играч на сезона на Академик Бултекс 99.

От ръководството благодариха на Йоу за професионализма и приноса му към отбора, като му пожелаха успех в бъдещите предизвикателства.

Раздялата с американеца е поредната кадрова промяна в пловдивския клуб през това лято. До момента Академик Бултекс 99 се раздели още с Обрад Томич, Константин Паисиев, Иван Комитски, Ватанго Донзо и Демаркъс Шарп, което подсказва за сериозно обновяване на състава преди новия сезон.