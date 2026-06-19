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Академик Бултекс 99 се раздели с един от лидерите си

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Спорт
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Американецът Жакез Йоу напуска пловдивския тим след силен сезон, в който беше избран за играч №1 от феновете

Академик Бултекс 99 се раздели с един от лидерите си
Снимка: БТА

Академик Бултекс 99 продължава с промените в състава си след края на сезона. От клуба обявиха, че американското тежко крило Жакез Йоу повече няма да бъде част от отбора.

Баскетболистът пристигна в Пловдив през лятото на 2025 година и бързо се утвърди като една от основните фигури в състава на „студентите“. През изминалия сезон в Националната баскетболна лига той записа средно по 17.5 точки, 5.6 борби и 2.6 асистенции на мач.

Силните му изяви му донесоха и признанието на привържениците, които го избраха за играч на сезона на Академик Бултекс 99.

От ръководството благодариха на Йоу за професионализма и приноса му към отбора, като му пожелаха успех в бъдещите предизвикателства.

Раздялата с американеца е поредната кадрова промяна в пловдивския клуб през това лято. До момента Академик Бултекс 99 се раздели още с Обрад Томич, Константин Паисиев, Иван Комитски, Ватанго Донзо и Демаркъс Шарп, което подсказва за сериозно обновяване на състава преди новия сезон.

#Жакез Йоу #БК Академик Бултекс 99

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