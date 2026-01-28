БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Академик подпечата класирането си на Финалната осмица за Купата на България

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Баскетболистите на Йордан Иванов отново сломиха Ботев 2012 и си резервираха билет за заключителния етап в турнира.

Академик подпечата класирането си на Финалната осмица за Купата на България
Снимка: БФБ
Академик Бултекс 99 си гарантира място на Финалната осмица в турнира за Купата на България. Баскетболистите на Йордан Иванов се справиха след 83:66 Ботев 2012 след във втория мач от квалификациите. В "Арена Ботевград" пловдивският тим допусна изоставане през първото полувреме, но в хода на второто показа, че е има повече аргументи и сломи момчетата на Йован Попович. Припомняме, че пловдивчани направиха огромна крачка към следващата фаза в надпреварата още в първия двубой, който спечелиха в началото на януари с 85:68 на свой терен.

Извън групата на гостите бе ДиМаркъс Шарп.

Така Академик вече гледа към заключителния етап в турнира, а пътят на Ботев приключи в пресявките. Тегленето за Финалната осмица ще се състои на 30 януари (петък) в зала "Триадица".

Домакините разчитаха на доброто си нападение, дело на Станислав Хинков, Дейвид Хоутън и Иво Корестилов, за да се настанят трайно на лидерската позиция на старта. Усилията на Николай Михайлов и Джакез Йол рядко даваха тон на гостите, което позволи на отборът от Враца да си осигури аванс от 7 точки в края на дебютната част.

Стартът на втората десетка предложи слаба резултатност. Макар и безплодните атаки, които двата отбора имаха, дебютантът в НБЛ успя да се изстреля на голямата почивка при 33:32.

Петър Ралчев показа на какво е способен за начало на второто полувреме и почти собственоръчно поведе пловдивския тим към обрата. Марк Шопов показа, че домакините могат да дадат моментен отпор, но Васил Бачев, Михайлов и Йол ги отказаха от мечтите за нещо повече, за да може пловдивският тим да се откъсне с 21 точки в края на третия период. В последната част гостите съумяха да не отстъпят инициативата и сложиха точка на спора.

Николай Михайлов даде тон на Академик със 17 точки и 7 борби. Джакез Йол записа 16, 6 борби и 5 асистенции. Петър Ралчев отбеляза 12 точки, Ватанго Донзо има 10.

Михаил Калинов (5 борби и 8 асистенции) и Иво Корестилов (6 овладени под двата ринга топки) отговориха с по 14 точки за Ботев. Станислав Хинков реализира 11.


#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година #БК Ботев 2012 #БК Академик Бултекс 99

