Академик постави на колене и Спартак Плевен

Академик Бултекс 99 добави трети пореден успех на своята сметка в НБЛ. Съставът на Йордан Иванов срази Спартак Плевен с 83:62 в мач от 20-ия кръг. Встъпителните минути в зала "Сила" не предвещаваха подобен изход, но след това пловдивският отбор доминираше с пълна сила, нанасяйки трето поредно поражение на "синьо-белите" в елита. По този начин тимът от Пловдив остава непобеден под ръководството на Иванов във всички турнири. В този двубой спартаклии бяха водени от Александър Алексиев.

Пловдивският отбор се изкачи до осмто място във временното класиране със 7 победи и 11 загуби, а участникът в Европейската северна лига заема петата позиция с 8 успеха и 10 поражения. На 14 февруари (събота) Академик ще пътува до Самоков за визита на Рилски спортист, докато ден по-късно Спартак ще влезе в ролята на домакин срещу Локомотив Пловдив.

Дебютните минути дадоха предпоставки за интрига, като и от двете страни имаше по двама основни реализатори. Домакините не се нуждаеха от много време, за да сложат край на статуквото, а на сцената изгряха Васил Бачев и ДиМаркъс Шарп, за да им осигурят аванс от 16 точки в края на встъпителния период.

Пловдивският отбор рядко даваше заден ход и на старта на следващата десетка. Мартин Сотиров и Титков загатнаха, че гостите могат да се отърсят от шока, но Джакез Йол ги отказа от тези намерения и се погрижи отборът от Пловдив да се прибере в съблекалнята при 47:26.

Двата тима трудно намираха път към коша на своя съперник на старта на третата. Двуцифрената разлика на домакините обаче остана непокътната, за да се изстрелят с 20 точки след 30 минути игра. Така последната част се превърна в протоколна и бе оформен само крайният резултат.

Джакез Йоу даде тон на Академик с 18 точки, допълнени от 6 борби и 6 асистенции. Васил Бачев финишира с 16 точки и 6 завършващи подавания, Николай Михайлов (11 овладени под двата ринга топки) и Обрад Томич (7 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 14. ДиМаркъс Шарп приключи с 12 и 5 борби.

Мартин Сотиров отговори за Спартак с 16 точки. Николай Титков има 14, Ноел Браун остана с 10.