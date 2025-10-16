БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София

Мая Димитрова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Това не е протест, а "по-шумна покана за разговор", казват организаторите

Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София
Снимка: Мая Димитрова, БНТ
Слушай новината

Символична акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в момента в столицата.

Инициативата се организира от Фондация "За Доброто" и има за цел да насочи вниманието към проблемите в детското здравеопазване.

Доброволци бутат старо метално болнично легло, за да провокират държавата да се ангажира с обновяването на детските отделения в страната.

Това не е протест, а "по-шумна покана за разговор" – жест, чрез който обществото да обърне внимание на нуждата от истинска грижа за децата и условията, в които се лекуват, казват организаторите.

снимки: Мая Димитрова, БНТ

Маршрутът е от Педиатрията, преминава по бул. "Витоша" и стига до здравното министерство.

