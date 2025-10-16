Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София

Символична акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в момента в столицата.

Инициативата се организира от Фондация "За Доброто" и има за цел да насочи вниманието към проблемите в детското здравеопазване.

Доброволци бутат старо метално болнично легло, за да провокират държавата да се ангажира с обновяването на детските отделения в страната.

Това не е протест, а "по-шумна покана за разговор" – жест, чрез който обществото да обърне внимание на нуждата от истинска грижа за децата и условията, в които се лекуват, казват организаторите.

снимки: Мая Димитрова, БНТ

Маршрутът е от Педиатрията, преминава по бул. "Витоша" и стига до здравното министерство.