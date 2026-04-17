Акция срещу купения вот в Лом

Лист с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума и амфетамини са открити в частен имот при полицейска акция срещу купуването на гласове в град Лом. Мъжът е задържан.

На 16.04.2026 г. при направено претърсване в частен дом в крайдунавския град, обитаван от 39-годишен местен жител, са намерени и иззети листа с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума в размер на 300 евро, запис на заповед и 4 мобилни телефона.

В апартамента са открити още електронна везна и 12 хартиени свивки, съдържащи бяло прахообразно вещество с тегло 47,74 грама, което при направения полеви наркотест реагира на метамфетамин.

Иззет е и патрон без необходимото разрешително.

На обитателя на имота е наложено задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.