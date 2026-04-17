"Тренд": Пет сигурни формации с...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Акция срещу купения вот в Лом

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 01:30 мин.
Лист с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума и амфетамини са открити в частен имот при полицейска акция срещу купуването на гласове в град Лом. Мъжът е задържан.

На 16.04.2026 г. при направено претърсване в частен дом в крайдунавския град, обитаван от 39-годишен местен жител, са намерени и иззети листа с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума в размер на 300 евро, запис на заповед и 4 мобилни телефона.

В апартамента са открити още електронна везна и 12 хартиени свивки, съдържащи бяло прахообразно вещество с тегло 47,74 грама, което при направения полеви наркотест реагира на метамфетамин.

Иззет е и патрон без необходимото разрешително.

На обитателя на имота е наложено задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

#акция срещу купуването на гласове #Лом #купен вот

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
5
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
Чете се за: 03:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента "Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента
Чете се за: 03:55 мин.
Подготовката за вота: Започва транспортирането на машините за гласуване в страната Подготовката за вота: Започва транспортирането на машините за гласуване в страната
Чете се за: 00:57 мин.
Краят на предизборната кампания Краят на предизборната кампания
Чете се за: 01:10 мин.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
"Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента "Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание "Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
САЩ ще забавят доставките на оръжие: Кои ще са засегнатите държави
Чете се за: 01:30 мин.
По света
