Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара, обещаха от организацията

НБА Европа ще предложи още в първата година на бъдещите си членове "стотици милиони долари". Това обеща в интервю за АФП един от шефовете на организацията Джордж Айвозоглу, който каза още, че икономическия модел е измислен за следващите 100 години. Проектът се прави в партньорство с Международната федерация (FIBA), а стартът му е предвиден за есента на 2027 година.

Бюджетът е между 436 и 870 милиона, като клубовете ще станат акционери на бъдещата лига и ще печелят от момента, в който тя стане печеливша. Към тези приходи се добавят и директните - от продажба на билети, маркетинг, телевизионни права.

"Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара", уверява Айвозоглу.

НБА осъзнава големината на инвестициите и не очаква лигата да е печеливша от първия ден. Като цяло асоциацията планира да инвестира 3 милиарда долара, за да покрие първоначалните загуби.



