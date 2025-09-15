БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберт Попов: Тренирам в Швейцария с голяма мотивация за новия сезон

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Първия лагер за водещия български алпиец е в Саас Фее.

Алберт Попов
Снимка: Startphoto.bg
Водещият български алпиец Алберт Попов вече тренира на сняг. Това съобщи самият той с публикация в социалните мрежи.

28-годишният Попов, който през миналия сезон записа първата си победа в състезание за Световната купа и първа победа за България в последните 45 години, е в швейцарския курорт Саас-Фее.

"Откъснах се за малко от социалните мрежи, за да заредя батериите през лятото. Вече съм на линия, първият лагер на сняг в Саас Фее е вече факт. Мотивацията за предстоящия сезон и Олимпийските игри е много силна", написа Попов.

Първият старт за сезона от Световната купа при мъжете е гигантският слалом в Зьолден, Австрия на 25 октомври, а първият слалом е на 15 ноември в Леви, Финландия.

