Алдаир: Левски никога не се предава

Алдаир Невеш заяви Левски няма да се предаде и всички от отбора ще бъдат с високо вдигнати глави на реванша срещу АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите. „Сините“ не успяха срещу нидерландците в първия мач от плейофите на българска земя, а португалецът е на мнение, че българския отбор е стоял по-доста добре на терена.

Десният бранител добави ,че тимът от „Герена“ е имал своите положения да отбележат.

"През първото полувреме стояхме доста добре на терена. Бяхме организирани и групирани. Искахме да покажем най-доброто от себе си. Знаехме, че през второто полувреме трябва да бъдем още по-внимателни, защото нидерландците вдигнаха оборотите и бяха по-агресивни. Получихме два бързи гола и имахме положения, можехме да вкараме", каза той.

"Заминаваме за реванша с високо вдигнати глави. Левски никога не се предава и ще покажем, че можем да играем с тях като равен с равен. Знаем, че АЗ Алкмаар играе в силно първенство, едни от най-добрите там са. Ние също знаем нашите силни страни", добави Алдаир.